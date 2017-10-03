Katilinin adını polislere söylemiş

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa'da arkadaşıyla arabada oturduğu sırada başka bir araçtan sıkılan kurşunla hayatını kaybeden kişinin, hastanede ölmeden önce katilinin ismini söylediği ortaya çıktı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mehmet Karaca'nın (38) başka bir araçtan açılan ateş sonucu öldürülmesiyle ilgili davanın iddianamesi tamamlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karaca'nın, ölmeden önce polis ekiplerine katilinin Cevat Şimşek (42) olduğunu söylediği bilgisi yer aldı.

Cinayetin ardından gözaltına alınıp tutuklanan Şimşek ve İdris Durgun (41) hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca, Şimşek'in boşandığı eşi S.K. ile Mehmet Karaca arasında gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü ve bu yüzden takip ettiği bilgisi yer aldı. S.K'nın emniyetteki ifadesinde, "Eski eşim Cevat bana, 'Mehmet'i senin öldürmen gerekiyor ama sen bu işi beceremezsin, eline, yüzüne bulaştırırsın' dedi." ifadeleri yer aldı.

- Araçtaki mermilerle maktule isabet edenler uydu

Cinayetin ardından İdris Durgun'un cinayeti işledikleri otomobili temizledikten sonra sakladığı, araçta bulunan mermi çekirdeği ile Karaca'ya isabet eden 3 mermi çekirdeğinin aynı silahtan atıldığı tespit edildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, mayıs ayında, Mehmet Karaca ve arkadaşı Engin Ulaş (35) otomobilde otururken başka bir araçtan ateş açılması sonucu yaralanmışlardı.

Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Karaca, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, polis ekipleri, diğer araçtan ateş açtığı tespit edilen Cevat Şimşek ile İdris Durgun'u yakalamış ve zanlılar tutuklanmıştı.