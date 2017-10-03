Ahi Evran Kampı 4 bin 200 genci ağırladı

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KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir sınırlarında kurulan Ahi Evran Gençlik ve İzcilik Kampı'nın yaz döneminde 4 bin 200 genç kültürel ve sportif faaliyetlere katıldı.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emre Aslan, AA muhabirine, Kaman ilçesindeki kampta haziran ile eylül ayları arasında 11 dönem çalışma yapıldığını söyledi.

Farklı dönemlerdeki kültürel ve sportif faaliyetlere Gençlik ve Spor Bakanlığının planlamasıyla 3 bin, Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde bin 200 gencin katıldığını ifade eden Aslan, Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerin kaynaşmasının sağlandığını belirtti.

Aslan, kampta manevi istasyonlardan sportif faaliyetlere her türlü etkinliğin gerçekleştirildiğini, bu yıl ayrıca baba-oğul ve anne-kız kamplarının da uygulandığını ifade ederek, "Anne-kız ve baba-oğul kampına 100 kadın 110 erkek olmak üzere 210 yetişkin de katıldı. Bu kamplarda, annelerle kızları ve babalarla oğullarının birlikte vakit geçirmeleri, iş stresinden uzak bir şekilde çocuklarıyla ilgilenmeleri amaçlanmıştır. Bakanlığımız bu tür faaliyetleri artırarak devam ettirecektir." dedi.

Aslan, son 3 yılda kamptan 23 bini aşkın gencin faydalandığını sözlerine ekledi.