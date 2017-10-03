Kırklareli merkezli fuhuş operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu kadınlar ile otel sahiplerininde aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte bazı ev ve otellerde 'zorla fuhuş yaptırıldığı, fuhuş için yer temin edildiği' bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki çalışma sonucu Kırklareli ve İstanbul'da B.K, Y.K, S.A, S.B, M.B.G, T.A, K.D, N.A, İ.B, E.Y, H.M.K, V.S, R.K. ile Ö.Ö.T'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
Operasyon sırasında gözaltına alınan otel sahibi B.K. rahatsızlanarak götürüldüğü Kırklareli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
B.K. tedavisinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Gözaltına alınan şüphelilerden otel sahipleri ile çalışanlarının yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak müşterilerine "Battaniye lazım mı?" diyerek fuhuş yaptırdığı iddia edildi.
Operasyonda gözaltına alınan bazı kadınlar basın mensuplarına tepki gösterdi.