Kartepe Zirvesi'ne doğru

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KOCAELİ (AA) - Kartepe Zirvesi kapsamında bu yıl 26-28 Ekim'de düzenlenecek "Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkileri, Medya ve Demokrasi Sempozyumu" 30 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu yıl ilki organize edilecek Kartepe Zirvesi'nde tarihi bir buluşma gerçekleşeceği belirtildi.

Dünyada gerçekleşen darbeler konusunda bugüne kadar yapılmış en kapsamlı entelektüel buluşmanın 26-28 Ekim'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenleneceği aktarılan açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Anadolu Ajansı, TRT, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve TASEN paydaşlığında, Kartepe Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek 'Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi' programı yerli ve yabancı akademisyenlerden büyük ilgi görüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, zirveye 91 üniversiteden yapılan başvurulardan seçilen bildirilerin sunulacağına kaydedilerek, panel toplantılarda ise Türkiye dahil 30 ülkenin üniversitelerinden konuşmacıların, darbe konusunu, zemini, etkileri ve darbeyle mücadele yöntemlerini masaya yatıracağı bildirildi.

Sempozyumda akademik bildiri sunma müracaatlarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"262 akademisyen tarafından hazırlanan 223 bildiri için Bilim Kurulu'nun yaptığı değerlendirmeler sonuçlandırıldı. 106 bildiri sempozyumda sunulmak üzere seçildi. Türkiye dahil 30 ülkeden bilim insanları sempozyumda bildirilerini sunacak. 15 Temmuz özelinde dünyadaki darbe mekanizmasını ele alan bildirilerin, politika yapıcı ve karar vericilere yeni ufuklar açması bekleniyor. Sempozyuma ev sahipliği yapan Kartepe Zirvesi; yurt dışından akademisyen, entelektüel, medya mensubu ve aktivistlerden büyük ilgi görüyor. 53 ülkeden 36 akademik bildiri ve 17 panel toplantı başvurusu yapıldı. Darbelerden en çok zarar gören Şili, Arjantin, Kolombiya gibi ülkelerden başvurular, ilk sıralarda yer alıyor."

- "Vicdanın ve aklın sesini her ortamda yükseltmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, zirve ve sempozyuma gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Kocaeli alın terinin olduğu kadar akıl terinin de şehridir. Doğu ve Batının buluştuğu şehrimizde Doğudan ve Batıdan düşünce, bilim insanları; darbe gibi dünya sisteminin kanseri olan bir konuyu ele alacak. Akıllar bu kanserin tedavisi için seferber olacak. Türkiye'nin doğruları söyleyen sesine Kartepe Zirvesi'nden güç verecek olmaktan dolayı mutluyuz. Vicdanın ve aklın sesini her ortamda yükseltmeye devam edeceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.