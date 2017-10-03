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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

03 Ekim 2017 Salı, 13:41
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'da sınırdan yasa dışı geçişleri organize ettiği ileri sürülen, aralarında 2 askerin de olduğu 15 zanlı gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aylık çalışma sonucunda, Türkiye-Suriye sınır hattında göçmen kaçakçılığı yapanları belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, sınır hattında görevli bir uzman çavuş ve uzman onbaşının da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, operasyonda yakalanan 267 Suriyeli İl Göç İdaresine teslim edildi.

Zanlıların, yabancı uyruklulardan yasa dışı geçiş için kişi başı yaklaşık bin dolar aldığı iddia edildi.

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