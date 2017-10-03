Av düşüklüğü balık fiyatlarını yükseltti

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SİNOP (AA) - Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana avcılıkta yaşanan verimsizlik balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın henüz ucuza balık tüketemediğini söyledi.

Balık avında yaşanan verimsizliğin tezgahlara yüksek fiyat olarak yansıdığını vurgulayan Bayrak, vatandaşın da bu fiyatlara balık almakta zorlandığını dile getirdi.

Özellikle palamudun umutlarını kırdığını anlatan Ali Bayrak, "Palamut az olunca kendi fiyatını yükseltirken, yanında diğer balıkların da fiyatlarını yükseltiyor. Çünkü palamut ucuz olsa vatandaş ona yönelenecek ve otomotik olarak diğer balıkların fiyatı düşecek. Maalesef şu an öyle bir ortam söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Bayrak, tezgahlarda en ucuz balığın kilogramının 15 liradan başladığına işaret ederek, "Fiyatlar zaman zaman kısa süreli 10-12 seviyelerine inebiliyor. Ancak genel anlamda 15 lira seviyelerinde seyrediyor. Balık böyle az olmaya devam ettiği sürece fiyatlar belli ki düşmeyecek." diye konuştu.

Sinop'ta tezgahlarda hamsinin kilogramı 20, zargananın 17 liradan satılırken, palamutun tanesi 17,5 liradan alıcı buluyor. Havuz balıkları ise kilogramı 25 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulunuyor.