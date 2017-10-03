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MUĞLA (AA) - Muğla Ulusal Turizm Sektöründe Çalışan Sağlığı Sempozyumu, Marmaris ilçesinde başladı.

Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının koordinasyonuyla Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Otel'de düzenlenen sempozyuma, 70 ilden sağlık ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Ahmet Özlü, açılışta yaptığı konuşmada, sempozyumun ilkinin "balıkçılar, fındık ve çay işçileri" temasıyla Trabzon'da, ikincisinin de "tarım işçileri" temasıyla Mardin'de düzenlendiğini söyledi.

Muğla'da da turizm çalışanlarına yönelik düzenledikleri sempozyumun çok faydalı olacağını dile getiren Özlü, "Sempozyumda konunun uzmanlarını bir araya getirdik. Amacımız iş sağlığı hizmetlerini çok daha iyi noktaya getirmek, Türkiye modelini bulmak. Ülkemizin 2023, 2071 hedefleri kapsamında hızla çalışarak, buna katkı sunmak." diye konuştu.

- "Burada tarih yazıldı, tarih yaşandı"

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel de ilçenin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Sempozyumun Marmaris'te yapılmasının anlamlı olduğunu belirten Yüksel, "Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan hainler bu otele saldırdı. Ancak bir şeyi hesap edemediler. Cumhurbaşkanımızın dik ve dirayetli duruşunu, halkımızın bağımsızlık ve vatan söz konusu olduğunda nasıl bir araya geldiğini hesaba katamadılar. Burada tarih yazıldı, tarih yaşandı." dedi.

İki gün sürecek sempozyumun ilk oturumunda "Turizm Sektöründe Kavram, Mevzuat ve Durum" adlı panel gerçekleştirildi.

Programla, Türkiye genelinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına dikkatin çekilmesi, işverenler ile çalışanlar arasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması, çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik kültürünün inşa edilmesi hedefleniyor.