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Kardemir Karabükspor, Popovic ile anlaşmaya vardı

03 Ekim 2017 Salı, 13:55


KARABÜK (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Erkan Sözeri'nin istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Avustralyalı Tony Popovic'in getirildiğini söyledi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her konuda anlaştıkları teknik direktör Popovic'in cuma günü Karabük'e geleceğini ve imzaların atılacağını ifade etti.

Milli maçlar nedeniyle lige ara verildiğini ve bu durumu iyi değerlendirmek istediklerini anlatan Tankut, "Yeni hocamız, imzanın ardından takımın başına geçecek. Kayserispor maçına Popovic ile çıkacağız. Yeni hocamızla iyi bir çıkış yakalayacağımıza inanıyoruz. Kayserispor maçı bizim için çok önemli. Son 3 maçımızı kaybettik, artık tahammülümüz yok. Bu maçı taraftarımız önünde kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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