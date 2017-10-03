Ağrı'da bulunan yaralı kızıl şahin koruma altına alındı

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AĞRI (AA) - Ağrı'da yaralı halde bulunan kızıl şahin, koruma altına alındı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde arazide yaralı haldeki kızıl şahini bulan bir kişi, durumu Orman ve Su İşleri Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Sol kanadında kırık olduğu için uçamadığı anlaşılan ve görevlilerce teslim alınan kızıl şahin, koruma altına alındı.

Kızıl şahin, gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edilecek.

Ağrı Orman ve Su İşleri Müdürü Necati Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı kızıl şahinin ilk muayenesinde sol kanadında kırıklar tespit ettiklerini söyledi.

Kızıl şahinin Kars'taki rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınacağını aktaran Kara, "Vatandaşlarımız, doğada yaralı halde yaban hayvanı görmeleri veya bulmaları halinde müdürlüğümüzle irtibata geçsin. Bu kızıl şahini bulan vatandaşımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kızıl şahin tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

