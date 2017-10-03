Cuntacılıkla suçlanan eski Kurmay Binbaşı Genç'in "FETÖ" davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde bulunduğu gece izni bitmeden kente dönüp kalkışmada bulunan kişilerle telefonda görüştüğü ve olay gecesi görev yerine gitmediği iddia edilen dönemin Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü eski Jandarma Kurmay Binbaşı Sancar Genç'in yargılanmasına devam edildi.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatı Üzeyir Termeli hazır bulundu. Sanık Genç, bağlı bulunduğu Ağrı Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sisteminden (SEGBİS) bağlantı kurulamadığı için duruşmaya katılamadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Genç'in tutuklulukta geçirmiş olduğu süre ve dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Avukat Termeli savunmasında, müvekkili adına üç telefon hattının bulunduğunu bunları kendisi, eşi ve çocuğunun kullandığını söyledi.

Bu durumun baz istasyonu ve HTS kayıtları ile doğrulandığını aktaran Termeli, "Genel olarak açıklamak gerekirse özellikle sonu 39 ile yapılan görüşmelerin tamamı sanığın eşi Berna ile karşı hat sahiplerinin eşleri arasında yapılmıştır. Bunları tek tek ifade edeceğiz. Hatta aranırsa dahi şu an bu telefonların ismi geçen kişilerin eşlerinin kullandığı görülecektir. Söz konusu görüşmelerin zaman ve süresi ortaya konulmamıştır. Müvekkil uzun süredir tutukludur. Tüm deliller toplanmıştır. Kaçma ve delilleri karartma şüphesi de yoktur. Mütalaa doğrultusunda tahliyesine karar verilmesi talep olunur." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Genç'in tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu olarak yargılanan ve dönemin Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan eski Jandarma Kurmay Binbaşı Sancar Genç'in evindeki aramada 3 adet 1 dolar ele geçirildiği belirtiliyor.

İddianamede, Genç'in 6 Temmuz 2016'dan itibaren 15 günlük yıllık izne ayrılıp ailesiyle tatile çıktığı ve tatilde kayınvalidesiyle çıkan tartışma sonucu eşinin de annesinden taraf olması nedeniyle 13 Temmuz'da Erzurum'a döndüğü belirtilerek, sanığın Erzurum'a döndüğünü kimseye haber vermediği anlatılıyor.

Genç'in darbe girişimi gecesi telefonla aranmasına rağmen cevap vermediği, nöbetçi Astsubay Hacı Ahmet Kalın'ın gece "Komutanım inzibat askerleri Albay Murat Koçak, Binbaşı Murat Yılmaz, Binbaşı Mehmet Karaman ve Yarbay Yaşar Buçkun'u gözaltına aldılar." şeklindeki mesajına cevap vermediği anlatılan iddianamede, Genç'in sabah saatlerinde Kalın'a geri dönerek "Gündüz denize gitmiştim, çok yorulmuştum bu yüzden gece uyuyakalmışım. Mesajını yeni gördüm, ne oldu?" diye sorduğu belirtiliyor.

İddianamede, Genç'in 16 Temmuz'da görev yaptığı şubeye geldiğinde kendisini karşılayan nöbetçi Astsubay Ali Sarıbaş'ın "İyi gelmişsiniz" şeklindeki sözlerine "Biraz erken çıktım, biraz da gaza fazla bastım." şeklinde karşılık verdiği dile getiriliyor.

Genç'in, 15 Temmuz gecesi izinli olmasına rağmen kendi hattından İl Jandarma Komutanlığına ait sabit telefon numarasını aradığı ve görüşme yapmasına rağmen görev yerine gitmediği anlatılan iddianamede, Genç'in birlikte görev yaptığı nöbetçi Astsubay Kalın'ın gece saatlerindeki telefonla aramalarına cevap vermeyerek 15 Temmuz gecesi Erzurum'da darbe girişiminde bulunmaya çalışan Murat Koçak ve Murat Yılmaz ile iş birliği içerisinde olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, kalkışma girişiminin başarılı olamaması üzerine görev yaptığı şube müdürlüğüne hiçbir şey olmamış gibi gidip nöbetçi astsubayın yaşanan olayları anlatmaya çalışmasına rağmen gayriihtiyari dinleyerek cevap vermediği ve odasına gittiği anlatılan iddianamede, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.