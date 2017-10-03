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Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında

03 Ekim 2017 Salı, 14:05
Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir mermer atölyesindeki köpek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde 1 Ekim'de gece geç saatlerde Ömer Türkmen'e ait mermer atölyesindeki ''Dogo Arjantin'' cinsi köpek, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı.

Sabah iş yerine gelen Türkmen, köpeğinin olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeği çalanların 6 kişi olduğunu belirterek, ''Köpeğin yanına yaklaşıyorlar, saldırmayınca iki kişi köpeğin boynundaki ipi sökerek alıp götürüyor. Köpek ortalama 4 yıldır bendeydi. Maddi değerinden ziyade elimle süt veriyordum. Bulunmasını istiyoruz.'' diye konuştu.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin köpeğin yanına gelerek boynundaki ipi söküp hayvanı götürmesi yer alıyor.

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