Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı

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ERZİNCAN (AA) - Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde Erzincan'da aşure dağıtıldı.

Kırklar Camisi avlusunda öğle namazının ardından gerçekleştirilen aşure dağıtımına, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Mahmut Kazan, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşure dağıtımı öncesinde Vali Arslantaş, Cumhurbaşkanlığının 13 ilde 14 noktada vatandaşlara aşure ikramının olduğunu, Erzincan'da Kırklar Camisi'nde ikramın yapıldığını belirterek, "Aşure günü hem mutlulukların, hem hüzünlerin bir araya geldiği çok özel bir gün. Bu vesileyle bu günün bundan sonra birlikte yaşama arzumuza, emelimize temel teşkil etmesi temennileriyle." dedi.

Daha sonra Ali Arslantaş, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Mahmut Kazan ve diğer yetkililer tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.