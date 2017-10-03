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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, kentin önemli el sanatlarından bıçakçılığı tarihçesinden yapılışına kadar tüm yönleriyle gelecek kuşaklara aktaracak Bursa Bıçak Müzesi açıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'ndeki müzenin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı konuşmada, Bursa'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Altepe, tarih başkenti ve sanatkarlar şehri Bursa'ya güzel bir müze daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bursa Bıçak Müzesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait ve yeniden restore edilen 1700 ve 1800'lü yıllara ait iki adet tarihi yapıdan oluşuyor. Burası çevresiyle, bahçesiyle, duvarlarıyla mahalleye değer katan bir kent ziyneti oldu." dedi.

"Bursa" denilince ilk akla gelen el sanatının bıçakçılık olduğunu belirten Altepe, "Dedelerimizin, babalarımızın mesleği. Bizim de yaşadığımız güzel meslek. Aynı zamanda ben de bir bıçak sanatkarıyım. Her türlü bıçağı yapıp suyunu da veriyorum. Okulda okurken bir yandan da bıçakları da en güzel şekilde yaptık. Bugün burada bıçakçılığın en güzel şekilde serüveninin anlatılacağı, tanıtılacağı, sunulacağı gerçekten Türkiye’ye örnek bu konuda alanında lider bir müzeyi açıyoruz. Bursa bu işi zaten en güzel şekliyle yapıyor. Müzecilik konusunda 55 şehre danışmanlık yaptık. Her açılan müze kalitemizi daha da artırıyor." diye konuştu.

Altepe, müzede tarihi kılıç, bıçak, kama gibi kesici ve delici 250 nitelikli eserin sergilendiğini anlatarak, "Günümüz bıçak sanatının yaklaşık bin civarında örneği yine müzede sergilenmekte. Eserlerin sayısı gün geçtikçe artacak. Her yıl yaptığımız bıçak tasarım yarışmalarıyla yeni eserleri elde ediyoruz. Bu eserler de müzedeki zenginliğimizi artırmış olacak. Müzemiz daha da büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de müzenin Bursa'ya hayırlı olmasını diledi. Şehrin en büyük gücünün geçmişi geleceğe taşıma kapasitesinden kaynaklandığını ifade eden Küçük, "Pek çok şehir ve ülke geçmişle kopar, geleceği inşa etmeye çalışır ama sadece patinaj yapar. Gelecek ancak ve ancak geçmişi ele alarak, onu işleyerek, onu yeni bir ruh ve anlayışla inşa ederek kurulabilir. Bursa geçmişini geleceğe işleyerek taşıyan bir şehir. Bursa pek çok sanata, zanaata ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Kapalı Çarşı ve Kozahan bunun en büyük şahididir." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'da 4 olan müze sayısının Altepe döneminde 18'e çıktığını aktaran Küçük, çalışmalarından ötürü Altepe'ye teşekkür etti.

Konuşmalarından ardından katılımcılar tarafından kurdele kesilerek müzenin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra müzeyi gezdi.

Müzenin açılışına, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sözen, Bursa Bıçakçılar Derneği Fatih Adliğ ve bıçak ustaları ile sanatkarlar katıldı.