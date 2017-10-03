Jandarmadan Arakanlılar için yardım kampanyası

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MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan eyaletinde gerçekleştirdiği katliamlardan sağ kurtulan Arakanlı Müslümanlar için nakdi yardım kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arakan'a yardım seferberliği çağrısının ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can'ın talimatıyla yardımda bulunmak isteyen er ve erbaşların aralarında para toplamalarına izin verildiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı merkez karargah ve karakollarda görev yapan erlerin topladıkları yardımlara astsubay ve subaylar da destek oldu. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek kampanyada toplanan paraların, Türk Kızılayının başlattığı "Arakan'a Sahip Çık" kampanyasına aktarılacağı öğrenildi.

Kampanyaya destek veren er ve erbaşlara teşekkür eden Tuğgeneral Can, kampanya talebinin askerlerden geldiğini, kendilerinin de buna olumlu yaklaştığını ifade etti.

Türk Kızılayının dünyadaki mazlumlara hamilik yapma gayretinde olduğunu ifade eden Erhan Can, personelinin de kendi imkanları ölçüsünde kampanyaya destek olduğunu kaydetti.