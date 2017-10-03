Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı

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HATAY (AA) - Aşure Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca 13 ilde 14 camide gerçekleştirilecek aşure dağıtımı kapsamında, Hatay'da da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi bahçesinde öğle namazı sonrası yapılan aşure dağıtımına, Cumhurbaşkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanı Hakkı Susmaz, Hatay Vali yardımcıları Nursel Çakıroğlu ile Meral Batı Demirtaş, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hakkı Susmaz dağıtımda yaptığı konuşmada, Hatay'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Aşure dağıtımına bu yıl Hatay'ın da dahil olduğunu anımsatan Susmaz, "Hatay için de naçizane Cumhurbaşkanlığı Kanun ve Kararlar Başkanı olarak ben görevlendirildim. Cumhurbaşkanımızın bu ikramını, Hatay halkına sunmaktan dolayı mutluyuz. İnşallah bu Aşure Günü birlik ve beraberliğimize vesile olur. Hatay da bunun için en güzel örneklerden bir tanesidir." diye konuştu.

Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu da tüm vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Aşure dağıtımı programı, Antakya Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle son buldu.