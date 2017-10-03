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Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı

03 Ekim 2017 Salı, 14:35

RİZE (AA) - Rize'de, Cumhurbaşkanlığı tarafından muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımı için Sahil Camisi önünde stant kuruldu.

Kazanlarla getirilen aşureler, öğle namazının ardından Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanı Veysel Bektaş ve İl Müftüsü İsmail Yalçın tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Veysel Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı olarak birçok ilde aşure dağıttıklarını söyledi.

Aşure dağıtımının ardından İl Müftüsü Yalçın dua etti.

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