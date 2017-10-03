Saka kuşu avlayanlara para cezası

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta koruma altındaki saka kuşu avlarken yakalanan Suriye uyruklu 4 kişiye 61 bin 164 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarma ekipleri Tekir Mahallesi girişinde 40 MA 403 plakalı pikabı durdurdu. Araçta yapılan aramada saka kuşlarını yakalamakta kullanılan ağ, müzik sistemi ile kafeslere konulmuş 100 saka kuşu ele geçirildi.

Araçta bulunan Suriye uyruklu 4 kişi jandarma ekiplerince yapılan yasal işlemlerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderildi.

Müdürlük ekipleri, kaçak avcılara Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan saka kuşu başına 550 lira ve 6 bin 164 lira da idari olmak üzere toplam 61 bin 164 lira para cezası verdi.

Müdürlük yetkililerine teslim edilen sakalar, veteriner kontrolünün ardından yakalandığı yerde doğaya bırakıldı.