Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,959-1,106 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|0,975
|1,012
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,959
|1,106
|Ekmeklik diğer buğday
|0,894
|1,099
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,870
|1,084
|ARPALAR
|Arpalar
|0,865
|0,900
|Yemlik Arpalar
|0,803
|0,882
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,643
|0,803
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,845
|3,350