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Konya Ticaret Borsası

03 Ekim 2017 Salı, 14:40

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,959-1,106 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 0,975 1,012
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,959 1,106
Ekmeklik diğer buğday 0,894 1,099
Düşük vasıflı buğdaylar 0,870 1,084
ARPALAR
Arpalar 0,865 0,900
Yemlik Arpalar 0,803 0,882
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,643 0,803
BAKLİYATLAR
Fasulye 2,845 3,350

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