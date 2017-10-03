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Adıyaman'da ölü çizgili sırtlan bulundu

03 Ekim 2017 Salı, 14:43
Adıyaman'da ölü çizgili sırtlan bulundu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, türüne ender rastlanan çizgili sırtlan ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kahta-Gerger karayolu Çifthisar köyü mevkisinde yolun kenarında yırtıcı hayvan leşi gören vatandaşlar, durumu Kahta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, hayvanın, türüne ender rastlanan, 4 yaşında bir dişi çizgili sırtlan olduğunu belirledi.

Aracın çarpması sonucu gece öldüğü düşünülen hayvan, olay yerinde fotoğraf ve görüntü alındıktan sonra incelenmek üzere şefliğe götürüldü.

Köy sakinlerinden Mahmut Ejderha, AA muhabirine, ölü hayvanı sabah köyden bağa giderken gördüğünü ve hemen ekiplere haber verdiğini söyledi.



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