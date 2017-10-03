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Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı

03 Ekim 2017 Salı, 14:46
Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı

KONYA (AA) - Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya'da aşure dağıtıldı.

Tarihi Sultan Selim Camisi önündeki Mevlana Meydanı'nda öğle namazının ardından Konya Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanı Yusuf Karaloğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve diğer yetkililer tarafından vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

Yusuf Karaloğlu, aşure dağıtımı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayında bulunulduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı tarafından 13 ilde 14 camide aşure dağıtımı gerçekleştiriliyor. Hazreti Hüseyin ve ehlibeyti hayırla yad ediyoruz. Tüm İslam alemine barışın, refahın ve huzurun gelmesini temenni ediyorum. Allah, muharrem ayı nedeniyle tutulan oruçlarımızı kabul etsin inşallah." diye konuştu.

İl Müftüsü Ali Akpınar tarafından okunan duanın ardından, vatandaşlara aşure ikram edildi.

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