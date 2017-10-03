Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı

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EDİRNE (AA) - Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde Edirne'de aşure dağıtıldı.



Selimiye Camisi avlusunda öğle namazının ardından gerçekleştirilen aşure dağıtımına, Edirne Valisi Günay Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Aşure dağıtımı öncesinde konuşan Yurdakul, Cumhurbaşkanlığınca 13 ilde 14 noktada vatandaşlara aşure ikram edildiğini hatırlattı.

Muharrem ayında, Kerbela gibi acı bir olayın yaşandığını, hem de hicretin vuku bulduğunu aktaran Yurdakul, "Çok uzun zamandan beri mübarek Muharrem ayını kutluyoruz, aşureleri de dağıtırıyoruz" dedi.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün dua okumasının ardından Vali Özdemir ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Yurdakul tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.