2017 Dünya Kiteboard Ligi'ne doğru

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Akyaka ilçesinde 5-8 Ekim'de düzenlenecek 2017 Dünya Kiteboard Ligi'nin Türkiye ayağına katılacak sporcular, antrenmanlarını sürdürüyor.

"WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka" adıyla yapılacak şampiyonaya, 19 ülkeden 36 sporcu katılacak.

2017 Dünya Kiteboard Ligi'nin Türkiye ayağı öncesi Akyaka'ya gelen sporcular, bölgede gün boyu esen rüzgarda antrenman yaptı. Çok sayıda seyirci de sporcuların su üzerinde yaptığı akrobatik hareketleri izledi.

Karaya doğru esen rüzgarları ve sığ deniziyle kiteboard sporu için ideal şartlar sunan Akyaka, Türkiye Kiteboard Şampiyonası'na da ev sahipliği yapmıştı.





- Köni: "2018 çalışmalarına şimdiden başladık"

Organizasyonun düzenleyicisi ve sponsorlarından Plus Event'in kurucusu Tarık Köni, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen sporcularının yarışacağı şampiyonanın, Akyaka Kite Beach'in de dünyaya tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Köni, organizasyonu 5 yıl boyunca Türkiye'de düzenleyeceklerini, 2018 çalışmalarına ise şimdiden başladıklarını ifade etti.



