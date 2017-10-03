FETÖ'nün Acıpayam'daki kadın yapılanmasına yönelik dava

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Acıpayam ilçesindeki kadın yapılanmasına yönelik biri tutuklu 19 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, biri tutuklu 15 sanık ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Tanık savunmalarının alındığı duruşmada ifade veren M.Ü.T, tutuksuz yargılanan sanıklardan F.G. ile E.A'nın kendi aralarındaki konuşmalarına şahit olduğunu belirtti.

M.Ü.T, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beyninin yıkandığını, kendisine iğne yapıldığını, eski cumhurbaşkanı olmadığını, değiştiğini söylüyorlardı. Bunları genelde F.G. söylüyordu, E.A. da onaylıyordu." dedi.

Sanık ve avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasının ardından mahkemeye heyeti duruşmaya ara verdi.

Mahkeme heyeti, aranın ardından, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen tutuksuz sanıklardan Nazan Avcı'nın tutuklanmasına, tutuklu sanık C.Y'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı 6 Şubat 2018'e erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, örgütte "abla" oldukları ileri sürülen ve KHK ile kapatılan Yeni İklim Hanımlar Derneğinin yöneticileri olan sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.