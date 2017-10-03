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Hüseyin Kalpar'dan Gazişehir Gaziantep'e veda

03 Ekim 2017 Salı, 14:53


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile yollarını ayıran teknik direktör Hüseyin Kalpar, başarıya gidecek yolların kapısını açmak için ekibiyle fedakarlıklarda bulunmaya karar verdiklerini bildirdi.

Kalpar, yazılı açıklamasında, Gaziantep'in sporda hak ettiği yerde olabilmesi için herkese olduğu gibi kendisine de önemli görevler düştüğünü belirtti.

Geçen sezon "ligden düştü" gözüyle bakılan takımda son haftalarda göreve geldiğini ve bunu görevi kendisine bir sorumluluk olarak kabul ettiğini belirten Kalpar, şunları kaydetti:

"Ekip arkadaşlarımızla birlikte tamamen demoralize olmuş futbolcu kadromuzu kısa zamanda acil ihtiyaçları olan mental çalışmalarla toparladık ve adeta bir mucizeyi gerçekleştirdik. Burada Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Fatma Şahin ve dönemin kulüp başkanı Osman Toprak ile son derece özverili davranan yönetim kurulunun destekleriyle takımı kümede bıraktık. Yeni bir oluşum sonrasında bu göreve devam etmem istendi. Elbette bir Gaziantepli olarak buna hayır diyemezdim. Aynı düşünceler ışığı altında ismi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirilen kulübümüz için kolları sıvadık."

Kalpar, gelinen süreçte kendilerinin de beklemediği sonuçlar aldıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durumda başarıya gidecek yolların kapısını açmak için ekibimizle birlikte fedakarlıklarda bulunmaya karar verdik. Başkanımız Adil Konukoğlu ve yönetim kurulunda görev yapan arkadaşlarla durumu değerlendirerek, yollarımızı karşılıklı anlayış içerisinde ayırmaya karar verdik. Ayrıca Sayın Adil Sani Konukoğlu ve yönetim kurulumuza şahsım ve ekibim adına teşekkür eder, başarı dolu bir yıl dilerim. Bir Gaziantepli olarak her zaman bu şehrin takımlarının başarılı olmasını isterim. Bu bizi her zaman mutlu eder. Umarım ki takımımız da Süper Lig'de yer alacaktır."

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