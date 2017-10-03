Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Antalya'da, muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Muratpaşa Camisi'nde düzenlenen aşure dağıtımına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı Ali Taha Koç ile çok sayıda kurum temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 13 ilde eş zamanlı olarak öğle namazının ardından aşure dağıtıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin destekleriyle aşure yapıldığını belirten Karaloğlu, "Bu aşure Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımıza ikramıdır, onu öyle değerlendirmek gerekir. Buradan Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimizi iletiyoruz. Yiyenlere şifa olsun, emeğe geçen herkese de teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Öğle namazı kılındıktan sonra Vali Karaloğlu, Belediye Başkanı Türel ve Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı Koç, yaklaşık 2 bin kişiye aşure dağıttı.



