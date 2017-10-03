ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eylül ayı enflasyon rakamları

03 Ekim 2017 Salı, 14:55

BURSA (AA) - Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, mevcut varsayımlar altında faiz indirimi için 2018 yılının ilk çeyreğinin işaret edilebileceğini bildirdi.

Baylan, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, eylül ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,65, yıllık enflasyon oranının da yüzde 11,20 düzeyine yükseldiğini kaydetti.

Türkiye Cumhiriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını yüzde 8 düzeyinde sabit bıraktığını vurgulayan Baylan, Ocak 2017'den itibaren uygulamaya konulan geç likidite penceresi (GLP) çerçevesinde borç verme faiz oranının ise yüzde 12,25 seviyesinde korunduğunu aktardı.

Küresel büyümede gözlenen artışlara rağmen belirgin bir enflasyonist baskının oluşmamasının, gelişmiş ülkelerde para politikası normalleşmesinin ılımlı sürmesine neden olduğunu belirten Baylan, şöyle devam etti:

"FED bilanço küçültme takvimini açıklamış ve Aralık 2017'de faiz artırımı ihtimali yükselmiştir. Türkiye'nin yakın coğrafyasında meydana gelen gelişmelerin belirsizliği artırdığını belirtmek gerekir. Mevcut haliyle TCMB'nin faiz oranları, diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerine nazaran önemli düzeyde carry-trade imkanı oluşturmaktadır. Bu nedenle TCMB'nin faiz indirimi için belirli bir alana sahip olduğu ve yılın son çeyreğinden itibaren faiz indirimine gidebileceği bir süredir dile getirilmektedir. Ancak, enflasyonun yüksek seyri, bekleyişler ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların sürmesi ve çekirdek enflasyonda sınırlı iyileşme kaydedilmesi karşısında TCMB'nin sıkı duruşunu sürdürmek niyetinde olduğu görülmektedir. Bu haliyle mevcut varsayımlar altında, faiz indirimi için 2018 yılının ilk çeyreği işaret edilebilir."

Baylan, altın ticaretindeki gelişmelerin ve son dönemlerde petrol fiyatlarındaki yükselişin dış ticaret dengesi üzerinde belirleyici olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avro/dolar paritesinde gözlenen artış eğiliminin AB ülkelerine yönelik ihracatı olumlu etkilemesi beklenmektedir. Ülke ihracatında uzun süredir olduğu gibi yine otomotivin sürükleyici rol oynadığını görüyoruz. Bununla birlikte tekstil ve makine sektörleri ihracatında bir süredir devam eden durgunluk eğiliminin sürdüğüne de değinmemizde fayda var. 2017 yılı ikinci çeyreğinde, ekonominin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 düzeyinde büyüdüğü görülmüştür. Büyümenin kaynaklarına bakıldığında, özel tüketim harcamaları 1,9 yüzde puan katkı sağlarken kamu tüketiminin eksi 0,6 puanla büyümeyi azaltıcı etkisi olmuştur. Bununla birlikte makine ve teçhizat yatırımlarındaki düşüşün son dört çeyrektir aralıksız sürmesi, büyümenin sürdürülebilirliğiyle ilgili kuşku doğurmaktadır."

İLGİLİ HABERLER
Bursa'da kültür sanat
YEREL

BURSA'DA KÜLTÜR SANAT
Marmarabirlik Başkanı Asa:
YEREL

MARMARABİRLİK BAŞKANI ASA:

&quot;Bursa Bıçak Müzesi&quot; açıldı
YEREL

"BURSA BIÇAK MÜZESİ" AÇILDI

Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL

KÖPEK HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Katilinin adını polislere söylemiş
YEREL

KATİLİNİN ADINI POLİSLERE SÖYLEMİŞ

UİB'in eylül ihracatı yüzde 12,7 arttı
YEREL

UİB'İN EYLÜL İHRACATI YÜZDE 12,7 ARTTI
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI

Bursa'da benzinlik duvarına çarpan otomobil devrildi
YEREL

BURSA'DA BENZİNLİK DUVARINA ÇARPAN OTOMOBİL DEVRİLDİ
Telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL

TELEFON HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursa'daki silahlı kavga
YEREL

BURSA'DAKİ SİLAHLI KAVGA
Karacabey'deki balık ölümleri
YEREL

KARACABEY'DEKİ BALIK ÖLÜMLERİ
Üretim merkezindeki bir geyiği köpekler telef etti
YEREL

ÜRETİM MERKEZİNDEKİ BİR GEYİĞİ KÖPEKLER TELEF ETTİ
TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 15 yaşında
YEREL

TOFAŞ BURSA ANADOLU ARABALARI MÜZESİ 15 YAŞINDA

BBDSO yeni sezonu İstanbul DOB Korosu ile açacak
YEREL

BBDSO YENİ SEZONU İSTANBUL DOB KOROSU İLE AÇACAK
TOFAŞ'ta yeni sezon açılışı
YEREL

TOFAŞ'TA YENİ SEZON AÇILIŞI
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI