Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 17'si çocuk 45 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava unsurlarının Davutlar Mahallesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu yönündeki bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye geçen ekipler, lastik botta 17'si çocuk 45 kaçak göçmeni yakaladı.
Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçaklardan 22'sinin Suriye, 18'inin Afganistan, 2'sinin Somali, 2'sinin Angola ve birinin de Kongo uyruklu oldukları tespit edildi.
Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.