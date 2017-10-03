Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı

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SİVAS (AA) - Muharrem ayı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sivas'ta vatandaşlara aşure ikram edildi.

Ulu Camii bahçesinde öğle namazı sonrası yapılan aşure dağıtımına, Sivas Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve il protokolü katıldı.

Ahmet Minder, aşure dağıtımı öncesi yaptığı konuşmada, yiğidin harman olduğu kent Sivas'ta bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 yıl önce başlatılan aşure dağıtımının bu yıl da devam ettiğini ifade eden Minder, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini sizlere arz etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde aşure ikramında bulundular. 13 vilayetimizde aşure ikramında bulunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ikramla birliğin, beraberliğin pekişmesine vesile olduğunu aktaran Ahmet Minder, "Muharrem ayı inancımızda çok önemli bir yer tutan, çok kutsal bir aydır. Aşure günü çok değişik hadiseler olmuştur. Bizim tarihimizde, İslam tarihinde müstesna bir yeri vardır. Aşure ikramının güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Muharrem ayının birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını diliyorum. Davetimize icabet eden Sivaslı hemşehrilerimize sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi arz ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Minder, Gül ve Aydın, Cumhurbaşkanlığının tarifine göre hazırlanan aşureleri vatandaşlara dağıttı.