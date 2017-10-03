Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı

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TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından Aşure Günü dolayısıyla Trabzon'da vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 13 ilde 14 camide gerçekleştirilen dağıtım kapsamında, Trabzon'da 2 kazan aşure hazırlandı.

İskenderpaşa Camisi önünde öğle namazının ardından yapılan aşure dağıtımına, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Müftüsü Keramettin Demir, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlker Astarcı, burada yaptığı konuşmada, Aşure Günü'nün, yıllar önce şehadete yürüyen Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarının peygamberlikten sonra en yüce makam şehitlik mertebesine ulaştığı gün olduğunu söyledi.

Muharrem ayında şehitlerin dualar edilerek anıldığını dile getiren Astarcı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, bölgemizde, İslam aleminde 'Kerbelalar yaşanmasın' diye, bir ve beraber olmak için tek millet, tek vatan, tek devlet ve tek bayrak unsuruna hep beraber sarılmak için bu günleri hazırlıyoruz. Yoksa Kerbela'yı, her yıl o acıyı derinlerimizde hissedeceğiz. Lakin bu acıları tekrar yaşamamak için güneyimizde Suriye'de olduğu gibi, Afganistan'da, Arakan'da, Kobani'de olduğu gibi bu acıları yaşamamak için ümmet bilinciyle bugünleri hatırlayacağız."

Vali Yavuz ise muharrem ayının önemine değindi.

Konuşmaların ardından yaklaşık 5 bin kişilik aşure, protokol üyelerince dağıtıldı. Duaların edildiği aşure dağıtımına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.