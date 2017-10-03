Tunceli'de Aşure etkinliği

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TUNCELİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "Aşure lokmasının, halklarımızın demokrasi mücadelesinde, aidiyeti, kimliği ne olursa olsun herkesin barışın yanında, barışçıl şekilde mücadelesini birleştirmesini diliyoruz." dedi.

Kemalbay, Tunceli Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda, Alevi derneklerince muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımına katıldı.

Kimliklere, emeğe, kadınlara, doğaya saygılı ortak yaşamın tüm Türkiye'ye yayılmasını isteyen Kemalbay, birlikte güzel bir geleceğin el birliğiyle oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kemalbay, bütün kimlikleri ve aidiyetleri bir arada geleceğe taşımak için mücadele ettiklerini belirterek, "Aşure lokmasının, halklarımızın demokrasi mücadelesinde, aidiyeti, kimliği ne olursa olsun herkesin barışın yanında, barışçıl şekilde mücadelesini birleştirmesini diliyoruz" dedi.