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ADANA (AA) - Mobilya ve dekorasyon ürünlerinin sergilendiği 11. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı, Adana'da açıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türk mobilya sanayisinin yüksek istihdam potansiyeli ve yarattığı katma değerle ülke için stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Sektörün ürünlerini her yıl geliştirdiğini ve çeşitlendirdiğini ifade eden Demirtaş, iletişim imkanlarının artmasıyla yurt dışındaki rekabetin de içinde yer alındığını belirtti.

Son dönemde mobilya sektörünün büyüme rekorları kırdığına dikkati çeken Demirtaş, şöyle devam etti:

"Sanayi çeşitliliğinde 5'inci şehir olan ve rekabet gücünü her geçen gün artıran kentimizde, sanayinin çarklarının daha hızla dönmesi, ihracattaki başarımızın sürmesi ve sektörün yükselişinin devam etmesi bizler için gurur verici bir tablodur. Sektörün gelişiminde ve ihracatta yapılan işin tanıtılması, duyurulması konusunda fuarların başarılı geçtiği oldukça aşikardır."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de mobilyanın hayatın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Mobilyacıları desteklemeye devam ettiklerini belirten Sözlü, bu fuarda üreticilerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Adana'nın Ortadoğu'ya açılma noktasında önemli bir merkez olduğuna işaret eden Sözlü, "Bölgesiyle alışverişi güçlü bir ülke olarak kardeşlik ilişkilerini artırmak, bir taraftan satmak ve onların da ürettiğini alarak münasebetlerimizi daha yukarı çıkarmak arzusundayız. Fuarımız, sektöre hem de bölgede ekonomik ve kültürel iş birliğine katkılar sunsun." dedi.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de Adana'da yeni sezonunun ikinci döneminin açılışını mobilya ve dekorasyon ürünleriyle yaptıklarını söyledi.

Bu yıl kitap, inşaat, ısıtma iklimlendirme, yapıda yenilikler ve gurme fuarlarını açtıklarını anlatan Alagöz, şunları kaydetti:

"Adana ve Çukurova bölgesi mobilya üretimi ve tasarımı konusunda bambaşka bir boyuta ulaştı. Adana ve Çukurova mobilyasının markalaşması, aynı zamanda da yeni ihracat pazarlarına ulaşması bakımından mobilya fuarımız çok büyük önem arz ediyor. Yaklaşık bir yıldır hummalı bir çalışma içindeyiz. Ortaya çıkardığımız eserden de çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Fuarda, hem mobilya sektörümüzün daha ileri seviyelere ulaşmasına hem de yeni ihracat bağlantılarının kurulmasına vesile olacağız."

Fuarın sadece yurt içinden gelecek alım heyetleriyle sınırlı olmadığını aktaran Alagöz, İsrail, Dubai, Filistin, Hindistan, Ürdün, Özbekistan, Umman, Lübnan, Tunus, Cezayir, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Kosova'dan da alım heyetlerinin misafir edileceğini bildirdi.

Alagöz, geçen yıl 34 bin 700 kişinin ziyaret ettiği fuara bu sene daha fazla ziyaretçi beklediklerini de sözlerine ekledi.

Fuar, 8 Ekim'e kadar gezilebilecek.