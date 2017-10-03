Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 5 hastaya umut oldu.

Bafra'da kaldırıldığı özel hastanede beyin ölümü gerçekleşen Abdulkadir Büyükgüler'in (23) ailesi, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerine yapılan operasyonla alınan kalp Ankara'ya, karaciğer Erzurum'a gönderildi. Böbrekler ve kornea ise Samsun'daki hastalara nakledilecek.

Büyükgüler'in ailesi, çocuklarını genç yaşta kaybettiklerini ancak organlarıyla 5 kişiye hayat verecek olmasının kendilerini az da olsa teselli ettiğini dile getirdi.

Bafra ilçesinde dün Y.T. ile aralarında çıkan tartışma sonucu silahla vurulan Abdulkadir Büyükgüler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.