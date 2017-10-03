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Marmarabirlik Başkanı Asa:

03 Ekim 2017 Salı, 15:43

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu sezon bölgelerinde rekoltenin 161 bin ton seviyesinde olacağını tahmin ettiklerini, bunun 133 bin 500 tonunun sofralık, geri kalan 27 bin 500 tonluk kısmının ise yağlık olacağını öngördüklerini bildirdi.

Asa yaptığı yazılı açıklamada, Marmarabirlik’te son 7 yılda yapılan çalışmalar neticesinde tabuların yıkıldığını belirtti.

Marmarabirlik'in satışlarının son yıllarda 40 bin tona yaklaştığına dikkati çeken Asa, şunları kaydetti:

''Yönetim kurulumuzla aldığımız karar doğrultusunda bu yıl şartlar ne olursa olsun kota uygulanmayacaktır. 2017-2018 ürün alım kampanyasının hazırlıklarında sona geldik. 20 Eylül'de başlayan rekolte beyan alımları 20 Ekim'e kadar devam edecek. Ortaklarımız kota uygulanacak diye daha fazla beyan vermesinler. Gerçek dışı beyanlar nedeniyle Marmarabirlik'in alım planı şaşmakta, bu durum hem fiyat politikasına hem de satışlarımıza olumsuz yansımaktadır. Doğru ve gerçeğe yakın rekolte beyanları, hepimizin başarılı bir kampanya dönemi geçirmesini sağlayacaktır. Ortaklarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

- ''161 bin ton rekolte olacağını tahmin ediyoruz''

Marmarabirlik teknik ekiplerince bahçelerdeki zeytin ağaçlarına yönelik detaylı saha çalışması yapıldığını belirten Asa, ''Ürün olmayan bölgeler de hesaba katıldığında yeni ağaç sayılarıyla birlikte bölgemizde toplam 161 bin ton rekolte olacağını tahmin etmekteyiz. Bunun 133 bin 500 tonunun sofralık, geri kalan 27 bin 500 tonluk kısmının ise yağlık olacağını öngörüyoruz. Bu yıl sofralık zeytinde bölge rekoltesi 133 bin 500 ton olarak beklenmesine rağmen kota uygulaması yapılmayacaktır." bilgisini verdi.

Asa, ürün bedeli ödemeleri konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayarak, "Kampanyanın açıldığı gün itibarıyla fiyatları açıklamayı düşünüyoruz. Aynı zamanda ürün bedellerinin ödenmesiyle ilgili yüzde 80'e yakın kısım peşin, geri kalan kısım da kampanya dönemi bitiminde ödenecek şekilde planımızı yapmaktayız. Kısaca bu yıl ürün alabilmek için bütün alternatifler değerlendirilecek.'' ifadesini kullandı.


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