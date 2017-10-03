Samsun'daki silahlı kavga

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, silahla bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Caddesi'nde aralarında çıkan tartışma sonucu Abdulkadir Büyükgüler'i (23) silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Yusuf T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bafra'da dün aralarında çıkan tartışma sonucu Yusuf T. tarafından silahla vurulduğu öne sürülen Abdulkadir Büyükgüler kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.