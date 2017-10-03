Bursa'da kültür sanat

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BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), prömiyerini yapacağı "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" oyunuyla sezona "merhaba" diyecek.

Bertolt Brecht'in yazdığı ve Yılmaz Onay'ın Türkçeye çevirdiği "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" oyununu Ümit Aydoğdu yönetiyor. Eserin ışık tasarımı Yüksel Aymaz, dekoru Seyhan Kırca, kostümleri Funda Çebi, müzikleri de Oktay Köseoğlu'na ait.

Halil Balkanlar, Ali Volkan Çetinkaya, Levent Uzunbilek ve Cenk Turan'ın da aralarında bulunduğu 23 kişinin rol aldığı oyunda, kapitalist düzende iyilik ve duygusallığın çoğu kez insanı yıkıma götürdüğü, kötülük ve acımasızlığın ayakta kalmayı sağlayan bir zorunluluk olduğu anlatılıyor.

Oyunda ayıkken akılcı ve ferman dinlemeyen, sarhoşken tam tersi duruma gelen bir toprak ağası Puntila Ağa'nın öyküsü ele alınıyor.

Oyunun prömiyeri bugün saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Oyun, yarın, 5 ve 6 Ekim'de saat 20.00'de, 7 Ekim Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.