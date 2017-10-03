Suriyeli mültecilere girişimcilik eğitimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin hayata geçirdiği proje kapsamında 25 Suriyeli sığınmacıya girişimcilik eğitimi verildi.
İstihdam ve Girişimcilik Odaklı Geçim Kaynakları Programı (İMECE) çerçevesinde bir otelde düzenlenen eğitime, 18-40 yaşlarında 25 Suriyeli sığınmacı katıldı.
Habitat Derneği yetkilisi Ali Coşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe katılanların girişimcilik süreçlerini öğrenerek yeni iş fikirleri geliştirebildiklerini söyledi.
İMECE programını göç probleminin çözümüne katkı sağlamak ve insanların hayatlarına dokunabilmek amacıyla uygulamaya soktuklarını ifade eden Coşan, "Bu programla Türkiye ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.
Coşan, Kayseri'de yarın sona erecek bu eğitimin farklı illerde de yapılacağını bildirdi.