Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2 tırda yapılan aramada 44 bin 305 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince merkez Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde H.K'nin kullandığı tır durduruldu. Tırın tanker bölümünde yapılan aramada, 22 bin 517 litre kaçak akaryakıt bulundu.
Merkez Karaköprü ilçesi Şanlıurfa-Gaziantep otoban girişinde durdurulan Z.A. idaresindeki tırın tankerindeki aramada ise 21 bin 788 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Tır sürücüleri H.K. ile Z.A. gözaltına alındı.