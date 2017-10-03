ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt operasyonu

03 Ekim 2017 Salı, 16:07

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2 tırda yapılan aramada 44 bin 305 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince merkez Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde H.K'nin kullandığı tır durduruldu. Tırın tanker bölümünde yapılan aramada, 22 bin 517 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Merkez Karaköprü ilçesi Şanlıurfa-Gaziantep otoban girişinde durdurulan Z.A. idaresindeki tırın tankerindeki aramada ise 21 bin 788 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Tır sürücüleri H.K. ile Z.A. gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Suruç Ovası'nda sulamanın durdurulması kararı
YEREL

SURUÇ OVASI'NDA SULAMANIN DURDURULMASI KARARI

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI