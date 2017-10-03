Antalya'da dünya rekoru kırıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 1. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası'nda sabit ağırlık mono palet disiplininde 122 metre dalan Rus sporcu Alexey Molchanov dünya rekoru kırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından, ilçe belediyesi iş birliğinde Kaş açıklarında gerçekleştirilen şampiyonada 122 metreye inen Molchanov, 3 dakika 43 saniyeyle başarılı bir dalış yaptı. Bu dalışla Hırvat sporcu Goran Colak'a ait 110 metrelik rekoru geçen Molchanov, yeni dünya rekortmeni oldu.

Gazetecilere açıklama yapan Molchanov, dalışının çok güzel geçtiğini ve hedefine zorlanmadan indiğini söyledi.

İnişin ardından güçlü bir şekilde de yukarıya çıktığını anlatan Molchanov, "Benim için çıkışımın güçlü olması rekorumu daha yukarılara götürebileceğimin işareti. Kaş'ı çok beğendim. Dalışım da iyi geçti ve rekor kırdığım için çok mutluyum." dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, sabah başlayan ve 43 sporcunun yarıştığı şampiyonada ilk dünya rekorunun kırıldığını kaydetti.

Şampiyonada sporcuların üst düzey performansla yarıştığını ifade eden Özen, yarın ve diğer günlerde farklı disiplinlerde yeni rekorların geleceğini umduklarını ifade etti.