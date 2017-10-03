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Gaziantep'te ilkokul öğrencisinin çantasında kurusıkı tabanca bulundu

03 Ekim 2017 Salı, 16:10

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir ilkokul öğrencisinin okul çantasında kuru sıkı tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi Kazım Karabekir İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi İ.D'nin hareketlerinden şüphelenen öğretmenler, öğrencinin çantasında arama yaptı. Yapılan aramada çantada tabanca bulundu.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula gelen polis ekipleri, kurusıkı diye tabir edilen silaha el koydu. Polis ekipleri, ifadelerine başvurmak üzere öğrenci ve adı açıklanmayan babasını polis merkezine götürdü.

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