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Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY operasyonu

03 Ekim 2017 Salı, 16:12

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 32 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ'ye maddi destek sağladığı öne sürülen 41 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 kişi emniyete götürüldü.

Gözaltına alınanlardan 9'u, sorgusunun ardından salıverildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklandı, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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