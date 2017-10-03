FETÖ sanığı avukata hapis cezası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan avukat 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık Nazmi Değirmenci ile avukatı katıldı.

Sanık Değirmenci, savunmasında, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Nizam Hukukçular Derneğinin üye listesinde isminin yer almadığını öne sürdü.

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgisinin olmadığını savunan Değirmenci, "Benim en önemli kaygım avukatlığı öğrenmekti. Hukuken geçerli bir üyeliğim yoktur, kabul etmiyorum. Ben mesleki çevremin genişlemesi amacıyla bu şekilde olan talepleri geri çevirmiyordum, derneklerle ilişkim bundan ibarettir. Örgütün organik ve hiyerarşik yapısında yer almamaktayım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Değirmenci'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.