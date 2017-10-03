Eşini çocuğunun önünde bıçaklayan kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dün sokakta tartıştığı eşini çocuğunun yanında bıçakla ağır yaralayan kişi, yakalanarak gözaltına alındı.
Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde dün okuldan aldığı oğlu Mustafa M. ile eve gitmeye çalışan, boşanma aşamasındaki eşi Hakkın M'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan Özgür M, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çıksorut Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğüne götürülen Özgün M'nin işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Hakkın M'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
- Olay
Şehitkamil ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde, Özgür M. eşi Hakkın M. ile sokakta yürürken henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Özgür M, çocuğu Mustafa M'nin gözü önünde eşini bıçakla yaralamış ve olay yerinden kaçmıştı.