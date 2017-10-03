Erzurum'da eski öğretmenin "FETÖ" davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Hınıs ilçesinde FETÖ/PDY adına faaliyette bulunduğu, 17/25 Aralık sürecinden sonra hükümeti yıpratmak için HDP'ye oy toplamaya çalıştığı iddia edilen eski öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Reşit Özyurt, avukatı Halit Çelik ile tanıklar katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunması sonrası savunması alınan eski öğretmen Özyurt, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Özyurt, FETÖ ile bir bağının olmadığını ileri sürerek, "FETÖ ile hiçbir bağım veya yakınlığım olmamıştır. Gizli tanıkların beyanları da sadece duyuma dayanmaktadır. Hiçbiri bildiğini söylememektedir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Çelik de ifadesi alınan iki tanığın müvekkili lehine beyanda bulunduğunu belirterek, Özyurt'un tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özyurt'un tahliyesine karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianamaden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, meslekten ihraç edilen sanık Reşit Özyurt'un örgüt ile bağlantılı Aktif Eğitimciler Sendikasına üye olduğu ve aidat yatırdığı kaydediliyor.

Gizli tanık "Emir"in sanık aleyhindeki beyanına da yer verilen iddianamede, meslekten ihraç edilmeden önce Hınıs ilçesindeki bir okulda öğretmenlik yapan sanığın herkes tarafından FETÖ mensubu olduğunun bilindiği belirtilerek, Özyurt'un 17/25 Aralık süreci sonrası diğer FETÖ mensupları gibi hükümet aleyhine çalıştığı öne sürülüyor.

İddianamede, sanığın bu süreçte, ideolojik olarak PKK ile ortak bir noktada buluşmasalar da hükümeti yıpratmak amacıyla Hınıs'taki HDP'li siyasiler ile dirsek teması sağlayıp siyasi çalışmalar yürüterek bu partiye oy toplamaya çalıştığı, ilçede kazanabilecek parti olarak HDP'yi gördükleri için AK Parti'ye oy verilmemesi için yandaşlarını ve halkı HDP'ye teşvik ettikleri ve toplantılara katıldıkları iddia ediliyor.

Özyurt'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

