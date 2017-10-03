ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzurum'da eski öğretmenin "FETÖ" davası

03 Ekim 2017 Salı, 16:38

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Hınıs ilçesinde FETÖ/PDY adına faaliyette bulunduğu, 17/25 Aralık sürecinden sonra hükümeti yıpratmak için HDP'ye oy toplamaya çalıştığı iddia edilen eski öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Reşit Özyurt, avukatı Halit Çelik ile tanıklar katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunması sonrası savunması alınan eski öğretmen Özyurt, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Özyurt, FETÖ ile bir bağının olmadığını ileri sürerek, "FETÖ ile hiçbir bağım veya yakınlığım olmamıştır. Gizli tanıkların beyanları da sadece duyuma dayanmaktadır. Hiçbiri bildiğini söylememektedir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Çelik de ifadesi alınan iki tanığın müvekkili lehine beyanda bulunduğunu belirterek, Özyurt'un tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özyurt'un tahliyesine karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianamaden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, meslekten ihraç edilen sanık Reşit Özyurt'un örgüt ile bağlantılı Aktif Eğitimciler Sendikasına üye olduğu ve aidat yatırdığı kaydediliyor.

Gizli tanık "Emir"in sanık aleyhindeki beyanına da yer verilen iddianamede, meslekten ihraç edilmeden önce Hınıs ilçesindeki bir okulda öğretmenlik yapan sanığın herkes tarafından FETÖ mensubu olduğunun bilindiği belirtilerek, Özyurt'un 17/25 Aralık süreci sonrası diğer FETÖ mensupları gibi hükümet aleyhine çalıştığı öne sürülüyor.

İddianamede, sanığın bu süreçte, ideolojik olarak PKK ile ortak bir noktada buluşmasalar da hükümeti yıpratmak amacıyla Hınıs'taki HDP'li siyasiler ile dirsek teması sağlayıp siyasi çalışmalar yürüterek bu partiye oy toplamaya çalıştığı, ilçede kazanabilecek parti olarak HDP'yi gördükleri için AK Parti'ye oy verilmemesi için yandaşlarını ve halkı HDP'ye teşvik ettikleri ve toplantılara katıldıkları iddia ediliyor.

Özyurt'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucuyu kümese sakladı
YEREL

UYUŞTURUCUYU KÜMESE SAKLADI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Palandöken'e mevsimin ilk karı yağdı
YEREL

PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Cuntacılıkla suçlanan eski Kurmay Binbaşı Genç'in &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

CUNTACILIKLA SUÇLANAN ESKİ KURMAY BİNBAŞI GENÇ'İN "FETÖ" DAVASI
Erzurum'da kültür sanat
YEREL

ERZURUM'DA KÜLTÜR SANAT
Kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
YEREL

KARGO FİRMASINA AİT KAMYONDA KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
DAP bölgesinde 13 mobil kesimhane kurulacak
YEREL

DAP BÖLGESİNDE 13 MOBİL KESİMHANE KURULACAK

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR