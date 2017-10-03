Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman merkezli Osmaniye, Kahramanmaraş ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısı ve 3 polis memuru gözaltına alındı.
ByLock kullandıkları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.