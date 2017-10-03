Kars'ta Afganistan uyruklu 18 kaçak yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 18 kaçak yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Paşa Çayırı yolundaki uygulamada durumundan şüphelenilen A.A idaresindeki minibüsü durdurup yolculara kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde, yasa dışı yollardan yurda girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 18 kişi yakalandı.
Sürücü A.A. gözaltına alınırken, kaçaklar sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla Yabancılar Büro Amirliğine teslim edildi.