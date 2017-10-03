Bartın'daki FETÖ/PDY davalarında karar

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BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 3 sanığa, 4 yıl 4 ay on beşer gün hapis cezası verildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla ayrı ayrı yargılanan tutuklu sanıklar M.S, Ü.T. ve S.A. ile avukatları ve yakınları katıldı.

M.S, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını ve FETÖ ile bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Hakkında iddia olunan "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini ve dini duygularının örgüt tarafından suiistimal edildiğini öne süren M.S, "Ben yapının üyesi değil, mağduru oldum. Dini hassasiyetimden dolayı yapının içinde bulundum. 15-25 Aralık sürecinden sonra da yapıyla bağlantımı kestim. Kandırıldım, dini duygularım suiistimal edildi. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istiyorum ve tüm bildiklerimi mahkemeye sundum." dedi.

Mahkeme heyetince "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan M.S’ye etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması dolayısıyla 4 yıl 4 ay 15 gün hapis verdi.

Sanık, ceza miktarları ve tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık yasasından yararlanan ve 4 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılan Ü.T. ile S.A'nın da tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.



