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"İşsiz Kadınların Tarımda İstihdam Edilmesi" projesi

03 Ekim 2017 Salı, 16:54
"İşsiz Kadınların Tarımda İstihdam Edilmesi" projesi

BURSA (AA) - Bursa'da, Gürsu Belediyesi ve Gürsu Ziraat Odası iş birliği ile geliştirilen "İşsiz Kadınların Tarımda İstihdam Edilmesi" projesinin sertifika töreni yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığının hibe desteği ile yürütülen projeye 300 kadın başvuru yaparken, bunlardan 100'ü eğitimin ardından sertifika alarak meslek sahibi oldu.

Vali Yardımcısı Ergün Güngör, törende yaptığı konuşmada, 80 bin avro bütçeli projeye 100 kadının katıldığını aktardı.

Bir ülkede istikrar ve büyümenin en önemli yolunun kadının statüsünün yükseltilmesi olduğunu belirten Güngör, şöyle konuştu:

"Kadının statüsünün yükseltmenin en önemli yollarından biri de kadının istihdamıdır. Amacımız, toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda tam manasıyla gerçekleştirmek ve hayatının her alanında kadınlarımızın var olmasını sağlamaktır. Kadınlar kendilerini ne kadar iyi yetiştirirlerse, ne kadar ekonomik ve sosyal hayatın içinde olurlarsa, inanın o ülke hızlı bir şekilde büyüyecek ve kalkınmış ülkeler arasında yerini alacaktır."

Proje Koordinatörü Hüseyin Özmen de projedeki amacın başta işsiz kadınlar olmak üzere ilçede yaşayan dezavantajlı kadınların sosyal yaşamlarına destek olmak ve iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Projenin ilk aşamasında tarihi-tescilli bir binayı tefriş ederek "Sürekli Eğitim ve İş Eşleştirme Merkezi"ni kurduklarını anlatan Özmen, "Bu merkezde 100 bayana 4 modülden oluşan Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı meyve sebze üretimi ve bakımı eğitimi vererek, tarım sektöründe çalışma imkanı sağladık. Kursiyerlerimiz haftada bir kez de uzmanlarımız tarafından psikososyal destek gördüler." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eğitime katılan kadınlara sertifikaları verildi.

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