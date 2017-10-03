Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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AKSARAY (AA) - Aksaray merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 18 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, örgüt bağlantısı olduğu iddia edilen 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin sağlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 26 Eylül'de, Aksaray ve Hatay'da daha önce meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

