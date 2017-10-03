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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Binası konferans salonunda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tileveti ile başladı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, din görevlileri ile bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri'nin her yıl bu hafta kapsamında farklı konuları ele aldığını hatırlatan Ceylan, "Camilerde görev yapan kardeşlerimizi bu hafta münasebetiyle anmaktan çok mutlu oldum. İslam tarihi boyunca şehirler cami merkezli olarak planlanmıştır. Dolayısıyla cami şehrin merkezini belirlemiştir. Şehirler cami etrafında şekillenmiştir. Camiler o şehirlere ruh verir. İstanbul bir Sultanahmet'siz düşünelebilir mi? Edirne Selimiye'siz düşünülebilir mi? Gerçekten birçok ilimizde manevi camilerimiz mevcut." diye konuştu.

Camilerin öneminin 15 Temmuz'da daha da anlaşıldığının altını çizen Ceylan, "15 Temmuz'da camilerimizde okunan selalar bir amaç ve hedef etrafında hareket etmemimizi sağladı. Cami, şehir ve medeniyet üçgeninin önemini çok iyi anlamak ve anlatmak gerek diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da İslam'ın terörle bağdaştırmanının çok yanlış bir tutum olduğunun altını çizdi.

İslamda üstünlüğün takva ile belirtildiğini hatırlatan Albayrak, "Peygamber efendimizin Veda Hutbesi'nde siyahın beyaza beyazın da siyaha üstünlüğün olmadığı belirtilmişti. Böyle bir düşüncede olan bir dinin terörle bir işi olabilir mi? Ne mutlu ki böyle bir dinin mensubuyuz." ifadelerini kullandı.

Program hatimli terevih namazı kıldırdıkları için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başarılı sayılan imamlara başarı belgelerinin verilmesiye son buldu.

Programa, istanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hakan Kamil Yılmaz, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, çok sayıda din görevlisi ve davetliler katıldı.



