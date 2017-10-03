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Uzun Köprü için "Guinness'e" yeni başvuru

03 Ekim 2017 Salı, 17:07
Uzun Köprü için "Guinness'e" yeni başvuru

EDİRNE (AA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, tarihi köprünün Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için yaptıkları başvuruyu yenilediklerini bildirdi.

Önceki hafta yapılan ölçümlerin ardından başvuruya yeni eklemeler yaptıklarını ifade eden İşbilen, AA muhabirine Uzun Köprü'yü "üzerinden araç geçebilen dünyanın en uzun taş köprüsü" olarak tescil etme girişimleri olduğunu söyledi.

Daha önce dünyanın en uzun köprüsü olarak bilinen Uzun Köprü'nün namını Çin'de daha uzun bir köprü bulunması nedeniyle kaybettiğini anımsatan İşbilen, şunları kaydetti:

"Dünyanın en uzun taş köprüsü kategorisi için başvurumuz mevcut. Ancak Çin'de bulunan bir köprünün uzunluğunun 2 bin metrenin üzerinde olduğunu öğrendik. Bizim önümüzde gözüküyor. Ancak bizim yeni bir başvurumuz oldu. Üzerinden araç geçebilen dünyanın en uzun taş köprüsü olarak Guinness'e başvurumuzu yaptık. Yani genişliğini de işin içine katarak bir başvuru yaptık. Böyle bir detay koyduk ortaya. Çin'deki köprünün üzerinden araç geçmediğini biliyoruz. Köprümüzün bu şekilde Guinness'e girerek hem ilçemizin hem de köprünün tanıtımını yapmak istiyoruz"

İşbilen, kemerlerinde çatlakların oluşmaya başladığı, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Uzun Köprü'de restorasyon çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini belirtti.

Enis İşbilen, yaptığı açıklamada, yaklaşık 600 yıldır ayakta olan tarihi eserin kemerlerinde zaman içinde çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Restorasyon projesinin onaylandığını ancak gerekli ihalenin henüz yapılmadığını ifade eden İşbilen "Bir an önce bakıma alınmalı. Köprüde kalıcı bir hasar meydana gelmeden, bir an önce ihaleye çıkılıp restorasyon çalışmalarına başlanması gerekli. Köprüdeki restorasyon çalışmalarının 3 yıl sürmesi bekleniyor. Çok detaylı bir iş olacak. Bu büyük tarihi yapının gelecek nesillere aktarılması için restorasyonun yapılması şart." diye konuştu.

- Uzun Köprü

Uzunköprü ilçesine adını veren, Anadolu ile Balkanlar'ı birbirine bağlayan ve dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğini taşıyan tarihi eser, eski adıyla Ergene Köprüsü, 1426-1443 yılları arasında Sultan 2. Murad tarafından, dönemin baş mimarı Muslihiddin'e yaptırıldı.

Bin 393 metre uzunluğunda, 6,80 metre genişliğindeki köprünün 174 kemeri bulunuyor. Daha önce yapılan tahta köprülerin, nehrin suları ile yıkılması üzerine halen ayakta olan taş köprü inşa edildi.

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